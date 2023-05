Ucraina | Mattarella | ' confermiamo sostegno | in gioco libertà popoli e ordine internazionale'

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Riconfermo pienodell'Italia all'sul piano degli aiuti militari, finanziario, umanitario e della ricostruzione, sul breve e lungo termine. Sono innon solo l'indipendenza e l'integrità territoriale dell', ma anche ladeie l'". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale quello dell', Volodymyr Zelensky, secondo quanto riferiscono fonti del Quirinale. "La pace, per la quale tutti lavoriamo, deve ripristinare la giustizia e il diritto. Deve essere -ha sottolineato il Capo dello Stato- una pace vera e non una resa".

Zelensky prima al Quirinale, ora con Meloni: "Fermo sostegno a Kiev a 360 gradi". Mattarella: "Lavoriamo per una pace ... L'HuffPost

