...all'a 360 gradi. Il presidente ucraino poi andrà in Vaticano per vedere Papa Francesco. La visita a Roma si è aperta con il colloquio al Quirinale con il capo dello StatoIl presidente ucraino ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio, che lo ha accolto confermando il 'pieno sostegno' dell'Italia all', la premier Giorgia Meloni e ......al Quirinale con Sergio. L'Italia, in raccordo con i principali Alleati, continuerà a fornire il supporto necessario, anche militare, affinché si arrivi a una pace giusta per l', ...

Ucraina, Mattarella a Zelensky: 'Siamo pienamente al vostro fianco' Tiscali Notizie

Dopo il colloquio al Quirinale con Mattarella, il presidente ucraino è arrivato a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier ...Il film della giornata. Il presidente ucraino è atterrato all'aeroporto di Ciampino. Ad attenderlo il ministro degli Esteri Tajani. La fotodiretta. Ha visto prima il presidente della Repubblica Mattar ...