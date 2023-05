Ucraina | la diretta – Zelensky a Roma | “Visita importante per la nostra vittoria” Mattarella | “Siamo pienamente al vostro fianco” Ora incontra Meloni

(Di sabato 13 maggio 2023) Il presidente ucraino è atterrato in mattinata a Ciampino accolto dal ministro degli Esteri Tajani. Prima hato, poi: “Dall’Italia appoggio per facilitare l’entrata di Kiev in Europa”. Londra: “Russi in ritirata a Bakhmut”. Sei bambini feriti negli attacchi missilistici a Luhansk, occupata dai russi. Berlino: “Nuovi aiuti per 2,7 miliardi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sul torrino del Quirinale è stata issata la bandiera. 2023 - 05 - 13 12:04:47 Zelensky è arrivato al Quirinale Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al Quirinale per incontrare ...Volodymyr Zelensky è arrivato all'aeroporto militare di Ciampino intorno alle 10.15. Accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il presidente ucraino ha poi lasciato lo scalo per ...... anche militare, affinché si arrivi a una pace giusta per l', che potrà esserci solo se la ... spiega Enrico Mentana nella suadello speciale TgLa7, citando 'fonti riservate'. Zelensky e ...

Guerra Ucraina Russia, Zelensky al Colle, Mattarella: "Siamo al vostro fianco". LIVE Sky Tg24

Zelensky a Roma. Il presidente ucraino in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Il leader vedrà il presidente Sergio Mattarella e ...