Ucraina | la diretta – Londra | “Kiev ha riconquistato di un chilometro Bakhmut | russi in ritirata” G7 | “Sostegno all’Ucraina”

(Di sabato 13 maggio 2023) Secondo il ministero della Difesa britannico “negli ultimi quattro giorni elementi della 72esima Brigata (Smrb)” russa si sono “probabilmente ritirati in ordine sparso dalle loro posizioni sul fianco meridionale delle operazioni di”. Nel comunicato finale del G7 finanziario, che si è svolto in Giappone, viene ribadito ile la condanna all’invasione russa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le parole di Erdogan Durante un'intervista trasmessa indalla stragrande maggioranza dei ... leggi anche Rissa al vertice di Ankara, delegato russo strappa bandieraLe elezioni Domani in ...'Siamo qui per dire stop a questa pazza guerra' in, ha detto. Il Paese avrebbe dovuto ... Zelensky concluderà la sua giornata romana con un'intervista intv alla trasmissione Porta a ...Roma si prepara ad accogliere tra massime misure di sicurezza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Il leader, ormai da un ...

Ucraina, la diretta - Capo Wagner: "Esercito regolare russo in fuga da Bakhmut. Oggi persi 5 chilometri". L’inviato ... Il Fatto Quotidiano

L'Eurovision continua questa sera con la finale in diretta su Rai 1 dalle ore 20.30 circa. I finalisti sono 26, i Big Five – Francia, la Spagna, la Germania e l'Inghilterra – ai quali si aggiunge ...Secondo il ministero della Difesa britannico “negli ultimi quattro giorni elementi della 72esima Brigata (Smrb)” russa si sono “probabilmente ritirati in ordine sparso dalle loro posizioni sul fianco ...