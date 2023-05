Ucraina | la controffensiva è iniziata? L’analisi degli esperti

(Di sabato 13 maggio 2023) Kiev ha avviato l'attacco? Il parere del generale Battisti e del generale Tricarico “Penso che sia presto per affermare che sial’offensiva dell’. Per essere tale l’offensiva deve essere dirompente, deve essere improvvisa e deve essere devastante, come è avvenuto con quella, sempre condotta dagli ucraini a settembre a sud Kharkiv, che ha permesso loro di sorprendere le forze russe e di recuperare una buona parte dei territori che i russi avevano conquistato nei mesi precedenti. Sembra che l’voglia tenere i russi sul chi va là, pronti a respingere quest’offensiva, un modo per cercare di logorarli con questi ritardi e periodici rinvii”. Così all’Adnkronos il generale Giorgio Battisti, primo comandante del contingente italiano della missione Isaf in Afghanistan e membro del Comitato Atlantico. “Anche se secondo ...

Leggi anche, colloquio Blinken - Kuleba: focus sue F - 16, 007 Gb: "Ritiro in ordine sparso della Russia da Bakhmut", Kiev: uccisi quasi 200mila soldati Russia ...Ora, il momento pare favorire un avanzamento degli ucraini ma un prevalere definitivo dellapare improbabile". "Le nuove armi poi sono, rispetto agli annunci, in larga parte ......2 miliardi di dollari allUcraina inteso a rafforzare le sue difese aeree e a sostenere il suo fabbisogno di munizioni di artiglieria in vista delladellUcraina contro le forze russe.

