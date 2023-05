Il sostegno militare dellaall'si è evoluto nel tempo. Il paese inizialmente ha resistito alle richieste di fornire armi a Kiev, accettando solo di assicurare aiuto umanitario e ...Il pacchetto sarebbe il più grande aiuto militare promesso dallaall'dall'inizio dell'invasione su vasta scala. Potrebbe essere approvato nelle prossime settimane o mesi, ha riferito ...... le autorità non vogliono impedire a Nukem di fare affari in, secondo indiscrezioni. La ...le forze russe hanno sequestrato la più grande centrale nucleare d'Europa fuori dalla cittàdi ...

Ucraina, Germania moltiplica aiuti: nuovo pacchetto da 2,7 miliardi Agenzia askanews

La missione cinese sarà in Ucraina, Russia, Germania, Francia e Polonia, e questa tappa in Polonia è molto interessante. L’intera missione è uno strumento per congelare la controffensiva ucraina. Se ...E' quasi un anno che l'Ucraina riesce a resistere all'attacco frontale della Russia contro Bakhmut, ma la resistenza ha avuto anche un costo, sia in termini di vite umane che ...