Ucraina | colloquio Blinken-Kuleba | focus su controffensiva e F-16

(Di sabato 13 maggio 2023) (Adnkronos) –telefonico nelle ultime ore tra Antonye Dmytro. Su Twitter il segretario di Stato ha precisato di aver parlato con il ministro degli Esteri ucraino di “come gli Stati Uniti possono continuare a sostenere gli sforzi militari” di Kiev, passato più di un anno dall’invasione russa dell’. “Gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere l’per tutto il tempo necessario”, ha aggiunto. Il segretario di Stato ha parlato condei “preparativi per la” e del “modo in cui i contributi dei partner internazionali possono sostenerne il successo”, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato. Eha sottolineato come “la sovranità dell’sia ...

Volodymyr Zelensky a Roma. Il presidente dell'sarà protagonista di una visita lampo per una serie di incontri nella capitale d'Italia. ...dal faccia a faccia con Papa Francesco e dal......peraltro parlato ieri quando i due si sono ritagliati quindici minuti di tempo per un... 'Il Vaticano aiuterà l'nel rimpatrio dei bambini' aveva promesso Papa Francesco al primo ...

Sarebbero ormai quasi 200.000, secondo Kiev, i militari russi morti dall'inizio del conflitto in Ucraina, nel febbraio dello scorso anno. L'ultimo aggiornamento dello Stato Maggiore ...Zelensky concluderà la sua giornata a Roma con un'intervista in diretta tv alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, prima di volare in Germania. Prima a Berlino per vedere il cancelliere Olaf ...