Ucraina | colloquio Blinken-Kuleba | focus su controffensiva e F-16

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) Washington, 13 mag. (Adnkronos) -telefonico nelle ultime ore tra Antonye Dmytro. Su Twitter il segretario di Stato ha precisato di aver parlato con il ministro degli Esteri ucraino di "come gli Stati Uniti possono continuare a sostenere gli sforzi militari" di Kiev, passato più di un anno dall'invasione russa dell'. "Gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere l'per tutto il tempo necessario", ha aggiunto. Il segretario di Stato ha parlato condei "preparativi per la" e del "modo in cui i contributi dei partner internazionali possono sostenerne il successo", ha fatto sapere il Dipartimento di Stato. Eha sottolineato come "la sovranità ...