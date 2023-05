Ucraina | Bonelli Avs | ' intollerabile espulsione Rovelli | censura governo continua'

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 13 mag (Adnkronos) - "E'che il commissario Levi abbia espulso Carloa rappresentare l'Italia alla Fiera del libro di Francoforte a causa delle idee espresse sul ministro Crosetto. A prescindere da come la si possa pensare, le epurazioni fanno schifo e vanno sempre contrastate. Ma con questotutto ciò che non e' omologato vieneto o epurato. Anche se si tratta di uno scienziato di fama mondiale come". Lo dice il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo. "Dopo i giornalisti non filo-via dalla Rai e lo stop alle trasmissioni scomode proibite solo perché guidate da giornalisti dalla 'schiena dritta' ora il divieto a criticare un Ministro, con il...

L'Usb (Unione sindacale di base) va anche oltre e spiega che senza aiuti militari all'non ... Dentro c'è la sinistra di Fratoianni e i Verdi di, rappresentati da una piccola pattuglia di ...L'Usb (Unione sindacale di base) va anche oltre e spiega che senza aiuti militari all'non ... Dentro c'è la sinistra di Fratoianni e i Verdi di, rappresentati da una piccola pattuglia di ...... dedicate ad aspetti e significati del ricamo ucraino, ma anche con le note sul legame tra... Informazioni sull'apertura presso l'InfoPoint di Rosignano in via1. L'evento ha fatto parte ...

Ucraina: Bonelli (Avs), 'intollerabile espulsione Rovelli, censura ... Il Tirreno

Roma, 13 mag (Adnkronos) – “E’ intollerabile che il commissario Levi abbia espulso Carlo Rovelli a rappresentare l’Italia alla Fiera del libro di Francoforte a causa delle idee espresse sul ministro C ...Tra i tanti problemi che ha Volodymyr Zelensky, oggi in Italia per incontrare il Papa e il premier Meloni, probabilmente non ha pensato a quello del caro-affitti per gli studenti fuori sede. In effett ...