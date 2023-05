Ucraina | Blinken sente Kuleba | Discusso di controffensiva | Attacco a Lugansk | feriti bambini e un parlamentare

ha sottolineato come 'la sovranità dell'sia cruciale per la pace e la sicurezza in Europa'. 'Ho parlato conper coordinare le prossime forniture di armi - ha twittato ...inoltre ha osservato che la sovranità dell'è 'vitale per la pace e la sicurezza in Europa' e ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti e del presidente Joe Biden a restare al fianco ...In precedenza, il segretario di Stato americano Antonyaveva dichiarato al Washington Post ...degli Stati Uniti rimane quello di contenere lo slancio militare della Russia in, ...

Ucraina, colloquio Blinken-Kuleba: focus su controffensiva e F-16 Entilocali-online

La guerra in Ucraina giunge al giorno 444. Nella notte i russi hanno sferrato il sesto attacco aereo su Kiev da inizio maggio, ma senza provocare vittime. "Tutti i droni nemici sono stati distrutti", ...Colloquio telefonico nelle ultime ore tra Antony Blinken e Dmytro Kuleba. Su Twitter il segretario di Stato ha precisato di aver parlato con il ministro degli Esteri ucraino di “come gli Stati Uniti p ...