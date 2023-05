Ucraina | attacco nella notte a Kiev | Abbattuti tutti i droni | Germania | nuovi aiuti militari per 2 | 7 miliardi di euro

Nella notte passata si è registrato un nuovosu Kiev con droni iraniani , lo dice il capo dell'amministrzione militare della capitale, Serghiy Popko. "Sestoaereo contro la ...Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare della capitale, Serhiy Popko. 'Questa volta, il nemico ha lanciato unutilizzando solo veicoli aerei senza pilota. Durante l'...Roma si prepara ad accogliere tra massime misure di sicurezza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Il leader, ormai da un ...

Guerra Ucraina - Russia, le news del 8 maggio: attacco con droni e missili su Kiev e Odessa la Repubblica

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato all'aeroporto di Ciampino a Roma. Ad attenderlo il ministro degli Esteri Tajani. (ANSA). (ANSA) ...Lo ha affermato Papa Francesco, aggiungendo che "la Santa Sede si impegna a favorire la fraternità umana attraverso l'esercizio di una neutralità positiva". Durante l'incontro con i nuovi ambasciatori ...