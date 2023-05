Ucraina | attacco nella notte a Kiev | Abbattuti tutti i droni | Blinken sente Kuleba | Discusso della controffensiva

Che armi chiedete ancora all'Italia e agli altri alleati Ciò di cui l'ha più bisogno oggi sono missili a lungo raggio, aerei d'e da combattimento, grandi quantità di proiettili e ...Zaporizhzhia sotto, Mosca smentisce l'avanzata di Kiev: le ultime sulla guerra in: controffensiva in atto, russi in difficoltà a Bakhmut; Zelensky vola a Romaal ...Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare della capitale, Serhiy Popko. 'Questa volta, il nemico ha lanciato unutilizzando solo veicoli aerei senza pilota. Durante l'...

Guerra Ucraina - Russia, le news del 8 maggio: attacco con droni e missili su Kiev e Odessa la Repubblica

(Adnkronos) – “L’Italia e la premier Meloni hanno assunto una posizione estremamente forte a sostegno dell’Ucraina. Ecco perché l’obiettivo globale della visita è quello di sottolineare personalmente ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 444. Il segretario di Stato americano Blinken ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. I due "hanno discusso dei ...