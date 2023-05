Ucraina | altri due morti vicino a Bakhmut | tra loro anche una ragazina di 15 anni | Precipitano 4 velivoli da guerra russi nella regione di

Il nuovo pacchetto della Germania è notizia molto buona,seguano l'esempio', ha aggiunto ... 13 mag 10:01 Germania: nuovi aiuti militari all'per 2,7 miliardi di euro Il governo tedesco ...Da un po' di anni e con il triste incentivo della guerra della Russia all'il tema della cybersecurity è diventato quanto mai centrale . E si tratta di un tema che per ...la chiamano ..."Solo in 7 ore, da mezzanotte alle 7 del mattino, sono stati abbattuti in17 droni iraniani Shadid.droni kamikaze hanno portato morte e distruzione e questa è l'idea di guerra della ...

G7, altri 44 miliardi per aiutare l'Ucraina. Meno esposizione a Russia e Cina Affaritaliani.it

Il presidente ucraino: "Noi interessati a pace, Russia non la vuole. Grazie a Meloni per assistenza che ci offre" ...(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2023 La bandiera dell'Ucraina sventola dal balcone dell'ingresso principale di palazzo Chigi, insieme alla bandiera italiana e a quella dell'Unione europea, in attesa ...