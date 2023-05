Twitter | Elon Musk se ne va | chi al suo posto

Leggi su computermagazine

(Di sabato 13 maggio 2023)ha deciso che si allontanerà da. Chi arriverà al suoadesso che non sarà più il CEO? Creare e mantenere in vita un social network, anche se non sembra, è molto più complicato del previsto. Basti vedere gli sforzi di Meta per la gestione di Instagram e Facebook per esempio, piattaforme che conosciamo molto bene e di cui, con molta probabilità, facciamo anche uso nel tempo libero. Ma ne esistono tante altre che non possiamo ignorare per via della loro efficienza e della loro fama, anche perché il loro nome appare in ogni contesto. La decisione è stata presa – Computermagazine.itEd in questo caso potremmo citare tranquillamente, noto social network che se fino a qualche anno fa aveva un certo seguito ed un rispetto alle spalle notevole, l’acquisizione da ...