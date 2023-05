Tvorchi | chi è il duo ucraino all’Eurovision e il significato e traduzione della canzone

(Di sabato 13 maggio 2023) A rappresentare l’Ucrainasong contest di Liverpool è il duo elettropop conosciuto come, formato nel 2018 dal produttore Andrii Hutsuliak e dal cantante Jeffrey Kenny. I due artisti sono molto famosi nel loro paese di origine e hanno un curriculum discografico di tutto rispetto con quattro dischi pubblicati dal 2018 al 2021. Lo scorso dicembre, in occasione del Vidbir 2023 (una sorta di festival di Sanremo), ihanno conquistato il pubblico vincendo il concorso canoro, strappando così il pass per gli Eurovision. L’Eurovision song contest 2023 è nel segno dell’Ucraina. Il paese vincitore dell’ultima edizione del contest – che lo scorso anno vide trionfare la Kalush Orchestra – ha dovuto cedere lo scettro di organizzatore al Regno Unito a causaguerra in ...

Il duo Tvorchi rappresenta l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2023. Quando si parla di Ucraina ed Eurovision non si può non pensare alla Kalush Orchestra e a quel brano, 'Stefania’, che ha sbancato ...Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2023: l'odine di esibizioni dei cantanti e chi è il favorito alla vittoria ...