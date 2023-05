Tuttosport – “Qualificarci ai playoff per noi è fondamentale”

(Di sabato 13 maggio 2023) 2023-05-13 15:57:32 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: La Juventus Primavera ha trovato una vittoria importante contro il Napoli. Yildiz e Citi hanno regolato gli azzurri per tre punti fondamentali per la corsa ai. Ora i bianconeri sono al sesto posto, complice anche la sconfitta del Frosinone contro l’Atalanta, a quota 50 punti e a più tre proprio sui ciociari contro cui dovranno giocare nelle prossime giornate. A fine partita ha analizzato la gara contro i partenopei anche il tecnico Paolo Montero. Primavera, i risultati del venerdì Juve-Napoli Primavera, l’analisi di Montero Paolo Montero ha analizzato la vittoria contro il Napoli: “Abbiamo avuto buone occasioni, peccando ogni tanto di egoismo ma è normale, cerchiamo il gol in ogni momento perché siamo forti nell’uno contro uno. E’ una cosa da correggere, ma i ragazzi sapevano che partita ...

L'allenatore bianconero ha parlato dopo il successo ottenuto contro il Napoli, importante per la corsa alle prime sei posizioni in classifica ...