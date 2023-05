Tuttosport – “Due cose sono inspiegabili Milinkovic e Immobile…”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 13 maggio 2023) 2023-05-13 01:48:30 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: ROMA – “Nervoso per il pareggio? Non più di tanto, è un punto preso al 93? che ci può tornare utile. Ciaspetti positivi e negativi, abbiamo avuto una reazione veemente ed è importante, ma siamo stati ingenui sull’1-1 e abbiamo sbagliato approccio ad inizio secondo tempo. Stiamo ritrovando Immobile ee questo per noi è importante. È il classico periodo in cui niente va nel verso giusto, anche per colpa nostra. La sensazione è che se avessimo trovato il pareggio 5? prima l’avremmo vinta“. È l’analisi – ai microfoni di Dazn – del tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo il match pareggiato 2-2 all’Olimpico contro il Lecce: “Le palle perse in uscita? Succede a noi e a chi parte da dietro: in Italia c’è la brutta abitudine di contare i gol presi per gli errori nella ...