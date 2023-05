Turista aggredito durante una rapina | è grave

(Di sabato 13 maggio 2023) È in gravissime condizioni il35enne polaccola notte scorsa a Catania. L’uomo, vittima di unaavvenuta nella centralissima piazza Stesicoro, sarebbe stato colpito ripetutamente dal suo aggressore per poi finire a terra. Nella caduta avrebbe sbattuto violentemente la...

Catania - Unpolacco di 35 anni è in fin di vita dopo essere statoper una rapina la notte scorsa tra via Neve e via Penniniello nella zona di piazza Stesicoro nel centro di Catania. La vittima ...Unpolacco 35enne è in fin di vita, dopo essere statola notte scorsa a Catania, a scopo di rapina, nella centrale zona di piazza Stesicoro nel centro di Catania. La vittima è stata ...CATANIA. Unpolacco di 35 anni è in fin di vita dopo essere statola notte scorsa a Catania, a scopo di rapina, nella centrale zona di piazza Stesicoro, nel centro della città. La vittima è ...

Catania, turista polacco aggredito per rapina: è in fin di vita Adnkronos

È in gravissime condizioni il turista 35enne polacco aggredito la notte scorsa a Catania. L’uomo, vittima di una rapina avvenuta nella centralissima piazza Stesicoro, sarebbe stato colpito ripetutamen ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...