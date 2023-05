Turchia al voto La maggioranza silenziosa potrebbe porre fine al ventennio di Erdo?an

Portarlo a parlare dello sfidante dell'uomo forte che ha in mano lada 20 anni non è facile. I curdi hanno accettato di sostenere Kilicdaroglu pur di avere una speranza di battere Erdogan. Ma ...Un'etichetta molto spesso appiccicata sugli avversari per screditarli, ancor di più in vista deldi domani che rimane incerto. A meno di ventiquattro ore dall'apertura dei seggi, l'agenda del ......estera abbia un effetto molto limitato " se non addirittura nullo " sul comportamento didell'...sono significative convergenze tra loro su come dovrebbe cambiare la politica estera della. ...

Turchia, 64 milioni al voto domani. Erdogan: "Rispetteremo il risultato, se perdo lascerò" RaiNews

Inflazione alle stelle e moneta nazionale svalutata. È sull'economia che si gioca la sfida elettorale tra il Sultano e lo sfidante Kiliçdaroglu nell'anno del ...Il Kurdistan aspetta. Aspetta le elezioni di domani da anni. E' l'occasione della storia per questo minoranza oppressa, per spezzare il dominio di Recep Tayyip Erdogan. In palio la presidenza della Re ...