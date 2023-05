Tu lo sai che cosa è un matto?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) Me lo dice Roberto che suona la fisarmonica, ma fa l’infermiere per campare. Quando ti allontani dalla macchina e la chiudi col telecomando, non sei sicuro di averla chiusa e torni indietro. Spingi quel bottone e vedi la luce che lampeggia. Quante volte t’è capitato di tornare vicino alla macchina e sincerarti che lo sportello era chiuso? Questa è la differenza tra uno normale e un.Quello normale torna a casa dopo un paio di volte. Ilnon riesce a tornare a casa. Preme il dito sul telecomando. Morale della storia: una comunità decente si prende cura di quelli che non tornano a casa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.