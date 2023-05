Truffavano anziane | arrestati 2 giovani dai carabinieri di Verona

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodonnefacendosi passare per appartenenti alle forze dell’ordine o per avvocato, chiedendo una cauzione per “liberare” il figlio trattenuto in seguito ad un grave incidente stradale. Con questo stratagemma duenapoletani, entrambi arresati, hanno raggirato, nell’arco pochi giorni, numerose donne tutte ultra 80enni nelle province di, Parma, Mantova, Pavia e Trento. L’indagine avviata nel mese di luglio 2022, coordinata nelle fasi iniziali dalla Procura della Repubblica die poi passata per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Trento, ha messo in luce l’esistenza di un sodalizio strutturato, con tanto di “centralinista” responsabile dei contatti telefonici con gli anziani e di “galoppini” dedicati al ...

VERONA - Facevano leva sul sentimento di smarrimento che colpisce una persona, specie se anziana e sola, quando viene colta da una tragica notizia che riguarda un familiare.