'Troppe bestemmie'. Il parroco di Minturno chiude l'oratorio

(Di sabato 13 maggio 2023) AGI -chiuso per un mese per "inciviltà, vandalismi e". Questa la decisione di Don Maurizio Di Rienzo,della chiesa di San Biagio a Marina di. L'annuncio è stato dato sulla pagina Facebook della parrocchia con un post firmato dallo stesso sacerdote. "Comee custode dei beni parrocchiali - si legge nel post firmato da Don Maurizio - ho richiamato più volte chi utilizza il campetto parrocchiale ad avere cura e responsabilità dei luoghi, al rispetto delle persone e delle cose che appartengono alla parrocchia, e quindi a ciascuno di noi! A mo' di esempio, segnalo:e parole volgari verso tutti, i compagni di gioco, gli operatori pastorali e in particolare i catechisti, i vicini della parrocchia; immondizia ...

