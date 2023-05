Tridico a La7 | “Io cacciato dall’Inps? Dal governo Meloni un atto scorretto di arroganza politica verso tutto l’ente”

Nello sfogo affidato ai microfoni diripete più volte il termine "attacco", e non in riferimento alla sua persona, "il mio mandato sarebbe scaduto il 15 aprile 2024", ma verso l'..." È un attacco verso l'Inps ". La lamentazione di Pasqualeè risuonata in diretta su. All'economista vicino ai Cinque Stelle non è piaciuta la riforma della governance degli enti previdenziali pubblici apportata dall'esecutivo, a seguito della ...Così a Otto e mezzo () il direttore de Il Fatto Quotidiano , Marco Travaglio , commenta le nuove ... Qui assistiamo al paradosso secondo cui il presidente dell' Inpsaveva un altro anno di ...

Tridico a La7: “Io cacciato dall’Inps Dal governo Meloni un atto scorretto di arroganza politica… Il Fatto Quotidiano

La riforma alla governance degli enti previdenziali pubblici, che ha portato a un suo commisariamento, fa indignare l'economista vicino ai Cinque Stelle. "Atto scorretto, ma non farà ricorso" ...Il commissariamento "è un atto scorretto che mina l'autonomia" dell'Inps: lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, intervenendo alla trasmissione Otto e mezzo su La7. (ANSA) ...