Travolto e ucciso sulle strisce | muore pensionato Investito da un' auto ferma tamponata da un suv

(Di sabato 13 maggio 2023) Pedonementre attraversava lepedonali : la tragedia si è consumata oggi, sabato 13 maggio, all'ora di pranzo in via Alta a Marcon, nella frazione di Colmello, in provincia ...

Pedone investito ementre attraversava le strisce pedonali : la tragedia si è consumata oggi, sabato 13 maggio, all'ora di pranzo in via Alta a Marcon, nella frazione di Colmello, in provincia di Venezia. La ...Pedone investito ementre attraversava le strisce pedonali : la tragedia si è consumata oggi, sabato 13 maggio, all'ora di pranzo in via Alta a Marcon, nella frazione di Colmello . La vittima dell'incidente è un ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia:...

Marcon, pedone travolto e ucciso sulle strisce. La vittima è un pensionato del posto Video ilgazzettino.it

Pedone investito e ucciso mentre attraversava le strisce pedonali: la tragedia si è consumata oggi, sabato 13 maggio, all'ora di pranzo in via Alta a Marcon, nella frazione di Colmello, ...MARCON (VENEZIA) - Pedone investito e ucciso mentre attraversava le strisce pedonali: la tragedia si è consumata oggi, sabato 13 maggio, all'ora di pranzo in via Alta a Marcon, ...