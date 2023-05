Trasmissione della dichiarazione precompilata per il 2023. Ecco come fare

E' partita ladelle precompilate per il 2023: l' Agenzia delle Entrate ha infatti aperto il canale ...videochiamata con un funzionario del Fisco o con un clic nella sezione dedicata......in futuro l'ex volto dello show condotto da Milly Carlucci (sulla quale nei giorni scorsi un noto giornalista ha fatto una rivelazione ) non possa approdare proprio nel cast fisso...Ospite' Porta a Porta ', in onda su Rai 1 (per l'occasione andata in onda sulla terrazza del Vittoriano, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha spiegato che 'è molto ...

Trasmissione della dichiarazione precompilata per il 2023. Ecco ... Gazzetta del Sud

E' partita la trasmissione delle precompilate per il 2023: l’ Agenzia delle Entrate ha infatti aperto il canale per consegnare i modelli per la denuncia dei ...Si è conclusa la missione in Senegal di Piero Martin, professore del dipartimento di Fisica e Astronomia dell'università di Padova e a capo del più importante esperimento internazionale di fusione nuc ...