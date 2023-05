(Di sabato 13 maggio 2023) Si stavanando e si stava preparando come faceva sempre, ormai da tempo. Ma non poteva certo sapere che quello, purtroppo, sarebbe stato l’ultimonamento sul campo. Un malore improvviso, il cuore che smette di battere: è morto così giovedì, sul campo di Fianono,di, l’atleta mezzofondista. Il giovane15, viveva a Fianono con la famiglia, frequentava la scuola, l’Itt a Passo Corese e giovedì si stavanando quando, a un certo punto, si è sentito: la corsa nello spogliatoio, i tentativi di rianimarlo. Ma invano. Morte...

... "unainsulare". Il fatto che gli inglesi abbiano martoriato l'arcipelago (deportando gli ...Chagos la ferita è ancora aperta, sanguinante, sovrasta la stessa collera. Periodicamente, in ...Le indagini per disastro colposo e i controlli a Cerano E all'indomani dellala Procura di ... oltredue persone ferite (il conducente del furgone, residente a Sesto San Giovanni, è ......analisi che evidenzia la frammentazione inter - istituzionale come fattore favorente la... chi interviene deve badare non solo a quello che uno dice, ma anche al contesto edconseguenze ...

Tragedia alle porte di Roma, si sente male durante l’allenamento e muore: Diego Gigante aveva 15 anni Il Corriere della Città

Il fianco della montagna a pochi metri dall'azienda metalmeccanica ha ceduto. Il muro di contenimento ha evitato il peggio. Nessuna vittima ...Dopo 15 anni di successi in musica Malika Ayane debutta con il primo libro. Scritto di getto, tra aeroporti e hall di alberghi, racconta di sentimenti e ...