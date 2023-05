Traffico Roma del 13-05-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono disagi lungo il raccordo anulare un incidente in carreggiata esterna provoca incolonnamenti tra lo svincolo è l’uscita Aurelia in direzione quindi dellaFiumicino qualche problema anche anche a regione interna dove si sono formati code a causa di chi rallenta Per curiosare su quanto avvenuto lungo l’altra carreggiata siamo sul raccordo abbiamo rallentamenti con code a tratti in questo caso nelle due direzioni tra le uscite Appia e Tuscolana la causa alintenso è sempre perintenso Ci sono rallentamenti sulla Cassia tra storte Tomba di Nerone così come permangono rallentamenti sulla Collatina tra via dell’Acqua Vergine via Giovanni cicali e sulla Prenestina tra il raccordo è via Grottaminarda in entrambi i casi quindi in ...