Traffico Roma del 13-05-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 13 maggio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi gliel’ho aumento ma sostanzialmente regolare la circolazione in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti in vendita in carreggiata esterna tra le uscite Appia Tuscolana sulla Cassia rallentamenti con code a tratti tra la storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni così come permangono rallentamenti sulla Collatina tra via dell’Acqua via via Giovanni cicali e sulla Prenestina tra il raccordo anulare via Grottaminarda in entrambi i casi in uscita dal centro la polizia locale Cervignano un incidente sul ponte Sublicio a ridosso di piazza dell’emporio raccomandiamo le dovute attenzioni ricordiamo che la via Ostiense resta chiusa tra via delle canne via del Casaletto di Giano Ci troviamo tra Acilia Casal Bernocchi la causa la presenza di olio lungo la sede stradale ...