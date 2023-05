Traffico Roma del 13-05-2023 ore 17 | 00

(Di sabato 13 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

'Mai visto una cosa così', dopo i cinghiali tocca alle pecore: invadono la strada ein tilt. Ecco dov'è successo Cosa ha detto Lollobrigida 'L'abbattimento di suini lo dobbiamo evitare ...Un piano di sicurezza importante in una giornata di pioggia a, con strade completamente chiuse ale posti di blocco in ogni angolo di strada. Un lungo corteo di blindati e forze di ...... siamo nel 1960 è tempo della XVII Olimpiade a, aveva vinto l'appalto per costruire il viadotto sopra Corso Francia, l'arteria principale che avrebbe condotto tutto ilproveniente da ...

VIDEO | Traffico e mezzi pubblici a Roma: come li vedono i turisti RomaToday

I partecipanti, grandi e piccoli, hanno potuto riscoprire il fascino dei giochi di una volta e non solo: tiro a segno, tiro al barattolo, ping pong, biliardino e i tanti giochi di abilità ...In Piazza Barberini, il sit in dei cittadini ucraini per dare il benvenuto al presidente Volodymyr Zelensky, in visita a Roma. Massima allerta sicurezza nel ...