Traffico Roma del 13-05-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 13 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non molti anche gli spostamenti registrati al momento sulla rete viaria cittadinascorrevole sul Raccordo Anulare sulle altre autostrada altrettanto su le consolari la tangenziale è stata da poco riaperto aldopo l’incidente che ne aveva causato l’interruzione all’altezza della Stazione Tiburtina in direzione Stadio Olimpico ora non ci sono più problemi ricordiamo del presidente ucraino zielinski in visita nella capitale sarete le misure di sicurezza divieti di sosta è possibile chiusura al centro storico in particolare nelle zone del Quirinale del Vaticano in Piazza Venezia via del Teatro Marcello è Palazzo Chigi nonché in via del Corso la polizia locale Ci segnala un incidente Viale di Tor di Quinto nei pressi di via Riano ci ...