Traffico Roma del 13-05-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 13 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla tangenziale è stato chiuso per incidente e il tratto tra la A24 e via Tiburtina in direzione della Salaria auto in coda dalla Prenestina sono inevitabili anche i disagi per chi proviene dal tratto Urbano della A24 e per un incidente avvenuto nelle scorse ore rallentamenti sull’Aurelia tra la Massimina e via di Casal Lumbroso in direzione della capita disagi anche sul Ostiense chiusa per gli interventi di pulizia del manto stradale in seguito a incidente tra via delle calle e via di Ponte Ladrone tra Acilia e Casal Bernocchiintenso rallentato tra la la Valentina e la diramazioneSud lungo la carreggiata esterna del raccordo rallentamenti anche in interna tra la Casilina e l’appia in corso la visita istituzionale del presidente ucraino nella capitale via ...