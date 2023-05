Traffico Roma del 13-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto auto in coda per incidente sull’Aurelia tra la Massimina via di Casale Lumbroso in direzione della capitale chiusa per incidente in entrambe le direzioni via Ostiense Tra via Delle via di Ponte Ladrone zona Acilia si rallenta su entrambe le carreggiate del raccordo tra Casilina e Appia e poi in interna file tra l’ospedale Sant’Andrea e la diramazionenord file sulla tangenziale Tra Tiburtina e quello di San Lorenzo verso San Giovanni con ripercussioni per ilproveniente dalla A24 tra Corso Francia e la Salaria rallentamenti In entrambe le direzioni trafficata la via Cassia tra Tomba di Nerone la storia con disagi in entrambe le direzioni visita istituzionale del presidente ucraino nella capitale divieti di sosta e possibili chiusure nelle zone del Quirinale Piazza Venezia via del ...