Traffico Roma del 13-05-2023 ore 08 | 30

(Di sabato 13 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sulla diramazioneNord a causa di un veicolo fermo ci sono file versotra Settebagni e il raccordo scorrevole la circolazione sulla restante stradale Capitolina possibili Tuttavia rallentamenti sul viale Togliatti per un incidente avvenuto in precedenza all’altezza di Viale deinisti lavori sulla laterale della Colombo si transita sulla corsia centrale tra via Accademia degli Agiati via dei Georgofili in direzione del centro nelle ore più trafficate non si escludono disagi oggi visita istituzionale del presidente ucraino nella capitale strette le misure di sicurezza e di di sosta e possibili chiusure alnelle zone del Quirinale Vaticano Piazza Venezia via del Teatro Marcello e Palazzo Chigi per lavori di manutenzione ...