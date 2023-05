Tra sinagoghe e cimiteri. L'architettura ebraica in Italia in mostra a Ferrara

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 maggio 2023) Il Museo nazionale dell’Ebraismo e della Shoah diè uno delle tante opere incompiutene. Progettato come trasformazione dell’ex carcere di via Piangipane – dove fu rinchiuso anche Giorgio Bassani in quanto ebreo e azionista – il museo manca ancora delle nuove aggiunte progettate dallo studio italo-francese Scape vincitore del concorso nel lontano 2010, ed è in attesa di completamento: magari il ministro Sangiuliano, che ama ripetere che il conservatore è l’uomo del dopodomani, potrebbe accelerare la pratica. Nel frattempo, dalla sua inaugurazione nel 2017, il Meis ospita mostre di vario tipo e ora la prima dedicata al, tema problematico perché per varie ragione non esiste e non è mai esistito uno stile o un’espressione israelita vista la sua natura policentrica e articolata. ...