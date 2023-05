Totti | festa romanista per il compleanno del figlio di Noemi E spuntaDybala

... Francescoha festeggiato i 9 anni del piccolo Tommaso, il figlio di Noemi Bocchi . La nuova compagna dello storico capitano della Roma ha pubblicato le immagini delladel bambino e al ...... quando ha sfilato con lei sul red carpet delladel Cinema di Roma . La coppia ha fatto ...marcogiallinifigli marcogiallinimoglie roccoschiavone sifb Articolo precedentee Noemi Bocchi allo ...Per il suo compleanno ha voluto circondarsi da famiglia e amici per unaspettacolare ... le cartoline delle sue 24 ore in Egitto INCONFONDIBILE Fotogallery - Francescosulla felpa di Noemi ...

Totti, festa romanista per il compleanno del figlio di Noemi. E spunta...Dybala Corriere dello Sport

Lo storico capitano giallorosso e la nuova compagna hanno festeggiato i 9 anni del piccolo Tommaso con tanta Roma al party ...Compleanno in 4 per Chanel Totti, volata in Svizzera per festeggiare i suoi 16 anni con mamma Ilary Blasi, il compagno Bastian e il suo fidanzato Cristian Babalus. Fine settimana a Lugano in un hotel.