Totti e il retroscena sul tatuaggio indelebile su Ilary | ' Glielo sconsigliai ma lui'

(Di sabato 13 maggio 2023) ROMA - Unè per sempre. O quasi. La mania, ormai esplosa alla fine degli anni Novanta, sta continuando a coinvolgere gran parte della popolazione per la gioia degli artisti tatuatori. A Roma,...

A Roma, Francesco Cinti Piredda ha il suo studio a Testaccio e continua a disegnare sulla pelle di centinaia di clienti, tra i quali anche l'ex capitano della Roma Francescoe di Ilary Blasi.... manco a dirlo, arriva da Dagospia, la medesima testata che ha fatto scoppiare l'affaire- ... Secondo alcuni, il diktat del compagno di Silvia Toffanin avrebbe investito preventivamente ......per via di unsvelato dal giornalista Ivan Rota sul portale Dagospia.it . Di cosa si tratta In base alle indiscrezioni raccolte da Rota pare che l' ex moglie di Francescoabbia ...

Totti "sfratta" la famiglia di Ilary: il retroscena sul centro sportivo Today.it

La conduttrice romana sarebbe arrabbiata per l'andamento de L'Isola dei famosi: cosa sta accadendo dietro le quinte ...Ilary Blasi è una delle conduttrici più belle della televisione italiana. Ma che studi ha fatto prima di debuttare nel mondo dello spettacolo Qual è il titolo di studio di Ilary Blasi La conduttrice ...