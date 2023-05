Torta alle mele | cremosa come un budino! Velocissima e golosa!

(Di sabato 13 maggio 2023) Labudino è un flan di, cremoso, soffice, facilissimo da realizzare, ma davvero stupefacente! Se poi arricchirete la superficie con le fettine di frutta disposte a raggera, lo renderete anche scenografico tanto quanto un dessert di alta pasticceria. L’aggiunta di lamelle di mandorle a piacere gli conferisce croccantezza, l’impasto con la ricotta gli dona una consistenza morbida e spumosa, il profumo delle Golden inebria gusto e olfatto. Insomma, state per realizzare un vero capolavoro dell’arte culinaria. Una rivisitazione creativa della classica, con il vantaggio della leggerezza e della digeribilità: niente burro, né farina! Soddisferete i palati di grandi e piccini al primo morso e se volete conservarne una fettina per voi, mettetela al riparo da sguardi indiscreti o vi ...

L'annata appena presentata è la ciliegina sulladi un percorso stagionale impeccabile di ...Quintini ma anche l'operato di Carloni in ottica Élite) stanno per il momento dando ragione......possibile consegnare le torte per partecipare ai concorsi della 'più bella' e della 'più buona', mentre sarà aperta anche la mostra 'Come ci vestivamo' e la pesca di beneficenza.11 ...Gli eventi organizzati per l'imminente stagione estiva sono la "ciliegina sulla" per un ... consulente comunalePolitiche culturali e scolastiche di Mesagne - che guarda all'arte ...

Torta di carote vegana, senza burro, latte e uova. Ecco come si fa Tag24

A finire nei guai un 37enne che voleva punire un torto subìto dalla fidanzata, individuato grazie alle nuove telecamere ...La zona del Muro Torto a Roma chiude per lavori: ecco l’importante opera di manutenzione e le date degli interventi messi in campo ...