Torino | Juric | vogliamo chiudere all' ottavo posto

Conferenza stampa, il tecnico delha parlato alla vigilia del match contro il Verona: ecco le sue dichiarazioni Ivan, tecnico del, ha parlato alla vigilia della sfida con il Verona. ILIC - "L'ho visto normale, è concentrato. E' un ragazzo giovane, ma ha esperienza per affrontare senza problemi questo ..."Il nostro obiettivo è vincere questo mini - torneo per arrivare ottavi: ci sono tante squadre e il loro livello è alto, ma vogliamo provarci": il tecnico del, Ivan, lancia la volata per le ultime quattro giornate. "I due punti persi contro il Monza - dice - pesano e bruciano, l'arbitro ha fatto cose scandalose, ma adesso puntiamo a fare il ...Dall'altro lato del campo c'è ildell'ex Ivan, che nella città scaligera ha lasciato un ottimo ricordo. I granata, sfumata la possibilità di rientrare in corsa per l'Europa, non hanno ...

Torino, sarà Juric l'allenatore della prossima stagione Toro.it

Alla vigilia dell'incontro con l' Hellas Verona, il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara che attende i suoi ragazzi e fare chiarezza sulle condizioni ...