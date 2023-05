Top&Flop Inter-Sassuolo 2-0 | Lukaku devastante | Tressoldi molto male

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) Simone Inzaghi sembra davvero aver settato alla perfezione l’in questo finale di stagione, portando tutti gli effettivi con uno stato di forma eccezionale ad affrontare le partite decisive. Oggi contro illa squadra ha vinto per 4-2, in classifica ha raggiunto la seconda posizione insieme alla Juventus a 66 punti e ha capito di avere più di undici calciatori su cui poter contare per questo finale in cui si gioca Champions League attuale, qualificazione per la prossima e Coppa Italia. I top del match Non si può non scegliere come migliore in campo Romelu, un calciatore che ha finalmente trovato un buono stato di forma e che, come accadeva con Conte, crea i gol dal nulla. Lanciato in profondità è. Altre due ottime partite le hanno fatte anche i due esterni, Dimarco e Bellanova. Tutta la ...