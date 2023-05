The Rock torna… in Fast X! Cameo e ritorno nel franchise per lui nel nuovo film della saga?

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 13 maggio 2023) Dwayne “The” Johnson è uno degli attori più pagati di Hollywood. Nella più che decennale carriera cinematografica, il People’s Champion ha preso parte a diversi blockbuster, compresi alcunidi “& Furious”. E nonostante l’addio a quest’ultima a causa di divergenze reiterate, l’ex WWE Champion dovrebbe tornare… alla fine diX, prossimo capitolo in uscita a giorni nel mondo. Ovunque ma non in WWE: Hobbs is back? Nonostante fosse “fuori” daldal 2019 sembra che nella scena post-credit delHobbs (il personaggio interpretato da The) faccia il suonella, dopo parecchie divergenze, in vista dell’ultimo capitolo ...