The First Slam Dunk | l’animazione splendida di Inoue mostra il basket come metafora dell’esistenza

Leggi su bergamonews

(Di sabato 13 maggio 2023) Un campo diluogo di crescita e una partita che diventa, tra spensieratezza e drammi. È la partita tra la squadra liceale Shohoku e l’imbattibile Sannoh,ta in The, film d’animazione di Takehiko, in sala dal 10 maggio. Il film approfondisce la parte finale della storia raccontata nel celebre manga e anime spokon (di genere sportivo), scritto e disegnato dallo stesso, apparso per la prima volta in Italia nel 1997. In primo piano sono i cinque ragazzi appartenenti allo Shohoku, squadra diche si è guadagnata un posto al torneo nazionalerappresentante della ...