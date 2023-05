(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo il perdono chiesto al Psg per la sua "fuga" in Arabia Saudita, in difesa diarriva il suo ex compagno di nazionale Carlos. L' Apache si è scagliato contro la società parigina per il ...

Dopo il perdono chiesto al Psg per la sua "fuga" in Arabia Saudita, in difesa di Messi arriva il suo ex compagno di nazionale Carlos. L' Apache si è scagliato contro la società parigina per il trattamento riservato al capitano dell' Argentina e in un intervista a Tyc Sports ha espresso tutto il suo dissenso riguardo la lite ...Dopo il perdono chiesto al Psg per la sua "fuga" in Arabia Saudita, in difesa di Messi arriva il suo ex compagno di nazionale Carlos. L' Apache si è scagliato contro la società parigina per il trattamento riservato al capitano dell' Argentina e in un intervista a Tyc Sports ha espresso tutto il suo dissenso riguardo la lite ...

Tevez difende Messi e attacca il Psg: "Hanno fatto un errore imperdonabile" Corriere dello Sport

L'argentino è andato in soccorso del suo connazionale in seguito alle recenti polemiche sul rapporto tra la Pulce e la società parigina: ecco le sue parole ...L'ex attaccante argentino ha dichiarato: "In Francia non si sono presi cura di Leo". Messi in estate potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita.