Terremoto a Sud Italia | scossa di magnitudo 3 5 | paura tra la popolazione

Leggi su chenews

(Di sabato 13 maggio 2023) Nelle ultime ore è stata registrata unadinella parte del Tirreno Meridionale. Il sisma ha creato panico tra i cittadini: tutti i dettagli. In piena notte tra venerdì 12 e sabato 13 maggio è stata avvertita dallaunanell’estremo Sud. Per il momento le autorità non hanno diramato allerte su possibili variazioni del livello del mare.(AdobeStock) – Chenews.itIl sisma nella zona meridionalena è stata registrata alle ore 01:38:21. Laè stata, come sempre, segnalata in tempo reale dai sismografi nazionali. Gli aggiornamenti del, con tutti i dettagli, sono stati tempestivamente comunicati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ...