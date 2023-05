Terra Amara anticipazioni | Yilmaz coinvolto in un incidente manda su tutte le furie Demir

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 13 maggio 2023) Arrivano finalmente le puntate speciali didel fine settimana che, a differenza di quellete in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì, vengono trasmesse alle 15:00 e sono ricche di eventi La puntata che si è conclusa ieri ha visto come protagonista principale Hatip che viene messo alle strette dalla moglie che scopre che va avanti la sua relazione con Sermin. Ascoltando, o meglio origliando la stessa ha appreso che i due hanno in mente di fare un bel viaggio, ma non appena torna a casa decide di regalare alcuni beni del compagno in beneficenza e di metterlo alle strette: deve chiudere la relazione con l'ex moglie del dottore. Un comportamento ambiguo quello di Sermin che voleva riprovarci con Sahabattin, ma ha scoperto che lui era intenzionato a risposarsi e per questo lo denuncia per violenza domestica. Non ...