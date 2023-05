Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 13 maggio 2023

ROMA - Secondo turno agli Internazionali d'Italia in corso a Roma sullarossa del Foro Italico . Oggi (12 maggio) Sinner (al debutto come Djokovic) ha battuto l'...al terzo turno Serataper ...I telespettatori italiani della soap opera turcanei prossimi mesi assisteranno a diverse uscite di scena. Ad avere un tragico destino sarà anche il protagonista principale Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), proprio quando sarà finalmente ...In particolare tra gli ospiti di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 maggio ci sarà Hilal Altinbilek, Zuleyha di, l'attrice turca protagonista della soap di grande successo ...

Replica Terra Amara in streaming, puntata del 12 maggio 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Nelle puntate turche di Terra amara, Gaffur teme di finire in prigione quando viene fermato da alcuni militari ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...