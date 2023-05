... Francesco Saverio Matrale con Italexit , il partito fondato dal giornalista Gianluigi Paragone,la scalata a Laglio. "Ci siamo ancora, scendiamo in campo peri diritti dei cittadini ...Negli altri tre quarti, molto più combattuti, Torinodi riordinare le idee ed annebbiare ...rientro in campo i Gators sono un'altra squadra e cominciano a macinare gioco in attacco e a......cambiamento perché - dice la presidente della Commissione Europea - qui si combatte per... Quei valori che Vladimir Putin ha distrutto in Russia edi distruggere anche qui", dice Von der ...

Tenta di difendere la madre, lui lo lega al guinzaglio: l'orrore a Verona ilGiornale.it

Quel giorno, dopo essersi sfogato anche contro il cane della famiglia, il 52enne avrebbe preso di mira nuovamente la compagna, in difesa della quale sarebbe quindi intervenuto il ragazzo. Per ...Un 52enne è stato rinviato a giudizio per aver legato al guinzaglio il figlio adolescente della compagna per impedirgli di difendere la madre ...