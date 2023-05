Tennis | Internazionali Sonego batte Nishioka e vola al terzo turno

Carlos Alcaraz vince in due set il derby spagnolo con Albert Ramos - Vinolas con il punteggio di 6 - 4, 6 - 1 e vola al terzo turno deglid'Italia dove affronterà il vincente di Lehecka - Marozsan. Alla fine del match Alcaraz, al suo primo anno nel master capitolino, ha scritto sulla telecamera 'forza Roma'.Il piemontese supera in due set il giapponese con il punteggio di 7 - 5 6 - 3 ROMA - Lorenzo Sonego supera il secondo turno aglid'Italia, torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in corso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista piemontese si è imposto sul giapponese Yoshihito ...Glid'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Tsitsipas , infatti, è il probabile avversario di Sonego al terzo turno. Il ...

Internazionali Roma, Sonego batte Nishioka sotto la pioggia. Oggi anche Musetti-Arnaldi: orari TV e dove vedere in ... Sport Fanpage

Vittima dell'aggressione verbale un giovane steward del Camerun che aveva invitato uno spettatore a non calpestare l'erba del Foro Italico ...Il tennista torinese ha la meglio sul giapponese in due set vinti col punteggio di 7-5 6-3: ora il possibile incrocio con Tsitsipas ...