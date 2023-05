Tennis Internazionali | rivivi la diretta | vincono Alcaraz e Sonego | poi lo stop per pioggia

(Di sabato 13 maggio 2023) Q uarta giornata deglid'Italia al Foro Italico. Esordio vincente per Carlos, che ha battuto il connazionale Ramos Vinolas . Bene anche Lorenzoche ha superato in due ...

Q uarta giornata deglid'Italia al Foro Italico. Esordio vincente per Carlos Alcaraz , che ha battuto il connazionale Ramos Vinolas . Bene anche Lorenzo Sonego che ha superato in due set Nishioka prima ...Glid'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW PROGRAMMA CANCELLATO PER PIOGGIA Termina sotto la pioggia la giornata al Foro Italico di Roma. Gli organizzatori hanno ...Il maltempo mette a rischio le partite didel torneo di Roma, tra cui il derby tutto italiano tra Musetti e Arnaldi. Le interruzioni e i rinvii delle partite causati dalla pioggia hanno reso il gioco difficile e i campi lenti hanno ...

Rimborso biglietti in caso di pioggia: tutte le informazioni utili Internazionali BNL d'Italia

Causa pioggia sulla Capitale non si giocheranno stasera le gare di Cecchinato contro Bautista e il derby tra Musetti e Arnaldi ...Il torinese batte il giapponese Nishioka terminando il suo match quando un acquazzone si sta abbattendo sul Foro Italico.