Brutto infortunio per il laterale basso, Mattia De, il difensore non tornerà a breve a far parte della rosa, ecco a chi pensano ora. Negli ultimi anni ha avuto…

Ecco il comunicato della Juventus: 'Questa mattina Mattia Deè stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento, ...Notizie Calcio -per la Juventus in questo finale di stagione: lesione al legamento crociato per una pedina dello scacchiere di Massimiliano Allegri . Si tratta di Mattia De, sostituito nel finale di ...Deè stato applaudito da tutto lo stadio all'uscita dal campo e si teme un lungo stop per l'ex Milan. Gli esami strumentali nelle prossime ore chiariranno l'entità del problema e i tempi di ...

Tegola De Sciglio, il sostituto è in casa: la Juve ha scelto Calciomercatonews.com

Altra big nei guai, l'infortunio è serio, lesione del legamento crociato ed addio fino al 2024 per il calciatore.Turno infrasettimanale vincente per la Juventus che supera il Lecce per 2-1 ma deve fare i conti con un grave infortunio ad un suo giocatore ...