Tamponato da un auto | il tragico incidente | ciclista 71enne morto

A Riolo di Castelfranco un ciclista 71enne è morto , intorno alle 14:00 di oggi sabato 13 maggio, a seguito di un incidente con un', secondo una prima ricostruzione, lo avrebbeda ...La conducente dello scooter non avrebbe potuto frenare in tempo e avrebbel'. La Polizia locale ha inizialmente chiuso al traffico l'Aurelia, che poi è stata riaperta a senso unico ...Lando, alla prima curva, è statoe questo non gli ha permesso di confermare le buone ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozioe Moto su Amazon.

Auto ferma al passaggio pedonale viene tamponata: travolto e ucciso il pensionato che stava attraversando La Nuova Venezia

Tragedia nel Modenese. A Riolo di Castelfranco un ciclista 71enne è morto, intorno alle 14:00 di oggi sabato 13 maggio, a seguito di un incidente con un'auto, secondo una ...FANO- E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza un 57enne di origine tunisine che oggi (13 maggio) si è reso protagonista di un incidente a Fano in via XII settembre intorno ...